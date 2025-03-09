Beyoğlu'nda Kadınlar Günü'nde Boğaz Turu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kadınlar Günü'nde Boğaz Turu

Beyoğlu\'nda Kadınlar Günü\'nde Boğaz Turu

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için özel bir boğaz turu düzenledi. Yaklaşık 800 kadın, İstanbul Boğazı'nda iftar yaptı ve keyifli anlar geçirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, etkinlikte kadınların önemine vurgu yaptı.

09.03.2025 10:55  Güncelleme: 11:02
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Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel boğaz turu düzenledi. Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurlarla İstanbul Boğazı'na açılan kadınlar, hep birlikte iftar yapıp İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlara özel olarak hazırlanan etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi, Kadınlar Günü dolayısıyla boğaz turu düzenledi. İftar öncesinde dört farklı lokasyondan kalkan belediyeye ait servis araçlarıyla Kabataş İskelesi'ne getirilen 800'e yakın kadın, iki vapur ile İstanbul Boğazı'na açıldı. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran dünyanın en güzel boğazını seyrederek hep birlikte iftar yapan kadınlar, İstanbul'un eşsiz manzaralarını keşfetme imkanı da buldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de kadınları bu özel günde yalnız bırakmadı. Başkan İnan Güney kadınları iskeleden boğaz turuna uğurlarken eşi Ayşen Güney de kadınlarla birlikte boğaz turuna katıldı.

"Hayatı güzelleştiren kadınlardır"

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan İnan Güney, "Kadın olmak zor. Ülkemizde de zor, dünyada da zor. Ama kadın zorluklardan yılmaz. Hayatı güzelleştiren yine kadındır. Evimizi güzelleştirir, şehrimizi güzelleştirir, ülkeyi güzelleştirir. O nedenle hepinizin emekleri önünde saygıyla eğiliyorum. Biz de geldiğimiz günden beri sizlere layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlara borcumuz var. Başta kıymetli eşime, 3 kızıma borcum var. Beni bugünlere getiren anneme borcum var. Sokakta, sahada beni gördüğünde hayır duasını esirgemeyen Beyoğlu'nda yaşayan teyzemize borcum var. Yine kız çocuklarımıza borcum var. Bu borç, Beyoğlu'nu eşit ve adil yöneterek ödenecek. Bu borç, kadına çocuğa, gence, insana hizmet ederek ödenecek. Sizler için bir Kadın Dayanışma Evi açtık. İnan Güney'i ister Başkan kabul edin, ister evladınız, ister kardeşiniz. Kim şiddet görüyorsa o kapıyı çaldığında hem hukuki olarak arkasında duracağız hem psikolojik destekle, çocuğunun eğitimiyle. Artık çalacağınız bir kapı var. İyi ki geldiniz. Beyoğlu'nun bereketini, heyecanını, kadınların heyecanını paylaştınız. Hepinize hayırlı iftarlar diliyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Kadınlar güçlüyse ülkemiz sapasağlam ayaktadır"

Bu özel günde Beyoğlu'nun kadınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güney'in eşi Ayşen Güney ise, "Kadınlar susarsa, ülke sessizliğe bürünür. Kadınlar mutsuzsa, ülke neşesini yitirir. Kadınlar güçsüzse, ülke hastalanır. Kadınlar mutluysa, ülkemizde umut vardır. Kadınlar üretiyorsa, ülkemiz kalkınır. Kadınlar güçlüyse, ülkemiz sapasağlam ayaktadır. Bu akşam burada bulunduğunuz için, bizimle beraber bu güzel sofrayı paylaştığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Daha nice güzel günlerimizin olacağı yıllar olsun, daha nice güzel günlerimiz olsun hep beraber. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Kadınlar Günü'nde Boğaz Turu - Son Dakika

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