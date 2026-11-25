Beyoğlu'nda şiddetle mücadele programı nedeniyle bazı yolların kapatılacağı açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bugün düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapatma 14.00'ten program bitimine kadar sürecek; alternatif güzergahlar arasında Tarlabaşı Bulvarı da var.
Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı kapsamında bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı kapsamında bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.
Kapanacak yollar ve oluşturulan güzergahlar şöyle:
Kapanacak Yollar (14.00 - Program Bitimine Kadar)
Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine)
Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol
Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar
Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi
Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar
Yeni Çarşı Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi (İstiklal Caddesi istikameti)
Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol
Tak-ı Zafer Caddesi
Mete Caddesi (İnönü Caddesi kesişiminden itibaren)
Alternatif Güzergahlar
İnönü Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
Refik Saydam Caddesi
Meclis-i Mebusan Caddesi
Sizin düşünceleriniz neler ?