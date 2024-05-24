Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi - Son Dakika
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Yerel

Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar, ekili arazide yangına neden oldu. Yangın hızla yayılarak 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 17:59
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Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ekili arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü.

Yangın, Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, biçerdöverin ekili arazide hasat yaptığı esnada çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangına vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ve vatandaşların çalışması sonucu söndürüldü.

Yaklaşık 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çeviren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi - Son Dakika

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