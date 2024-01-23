Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Belediye çalışmalarında vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurulan Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu'nun (BİKEP) istişare toplantısı, Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gürsu Adrenalin Park'ta sekizincisi düzenlenen toplantıya, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ile BUSKİ ve ilçe belediyelerinin insan kaynakları ve eğitim yöneticileri katıldı. Toplantıda; vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek, belediyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, karşılaşılan sorunların giderilmesi için ortak stratejiler belirlemek ve bu konuda işbirliği yapmak için gerekenler ele alındı.

Toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Her ay farklı bir ilçeyi görme şansınız oluyor, bu ayda Gürsu ve şuan bulunduğumuz alandaki adrenalin parkı görme şansınız oldu. Toplantıya birçok farklı müdürlükten katılımcı var. İnsan kaynakları sakin bir birim olarak görünse de aslında çok önemli bir müdürlük olduğunu ve kurumu koordine eden bir müdürlük olduğunu ifade etmek istiyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantıdaki katılımdan memnun olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, "Hepimizin ortak bir dili, bürokrasi dili var. Birlikte bir standart oluşturmaya çalışıyoruz. Katılım ve emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA