Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi

09.10.2022 23:46
Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi

Adıyaman Barosu 34. Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Bilal Doğan 182 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Barosu 34. Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Bilal Doğan 182 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Mevcut Başkan Bilal Doğan, Şeyho Saya ve Abuzer Yaşar'ın aday olduğu başkanlık seçiminde 499 avukattan 399'u oy kullandı. Özel bir otelin toplantı salonunda yapılan seçimlerde kullanılan 399 oydan 3'ü geçersiz sayıldı. Oy kullanımlarının tamamlanması ve oyların sayılmasıyla mevcut Başkan Bilal Doğan 182 oy, Şeyho Saya 96 oy ve Abuzer Yaşar ise 118 oy aldı. 182 oy alan Bilal Doğan, yeniden Adıyaman Barosu Başkanı olarak seçildi.

Yeniden başkan seçilen Bilal Doğan, yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Adıyaman Barosu 34.Olağan Genel Kurulunu tamamlamış olduk. Bizler daha iyi hizmet edebilmenin gayreti içerisindeyiz. Umarız Adıyaman Barosunun başarı çıtasını daha üst seviyelere en güzel şekilde çıkaracağız. Olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurula seçilen meslektaşlarımı tebrik ediyor, genel kurula katılarak oy kullanan meslektaşlarıma ise teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kaynak: İHA

Bilal Doğan, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 07:53:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement