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Bilal Erdoğan'dan Gazze'ye Destek

Bilal Erdoğan\'dan Gazze\'ye Destek

Galata Köprüsü'nde yapılan mitingde Bilal Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

01.01.2025 11:25
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Gazze'de sadece mazlum siviller değil, insanlık, vicdanlar ölüyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Nerede insan hakları, nerede çocuk hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü, nerede ifade özgürlüğü? Bütün Batılı değerler hem Gazze'de hem Batı'da öldü. Kendilerinden olmayanlara hiçbir hak tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler" dedi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından oluşan insan seli Galata Köprüsü'ne akın etti. Vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve boyunlarına bağladıkları kefiyelerle geniş güvenlik önleminin alındığı köprüye geldi. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci gibi birçok isim de katıldı. Programda konuşan Erdoğan İsrail'in zulmüne dikkat çekerken, "Biz Filistin'le dayanışma için buradayız. Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı; Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için Mescid-i Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan selamlıyoruz. Suriyeli mücahitleri yürekten tebrik ediyoruz. Gazaları da zaferleri de mübarek olsun diyoruz. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Kimse sanmasın ki dünyanın uyuduğu bu sabahta Müslümanlar uyuyor. Hayır biz ayaktayız. Biz dipdiriyiz. Biz işte hep birlikte buradayız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız İstanbul var Türkiye var. Hep yanlarında olduk inşallah hep yanlarında olacağız. Bugün Gazze'de soykırımın 453. günü. 453 gündür siyonist İsrail Gazze'de bebekleri, çocukları, yaşlıları, doktorları, bilim insanlarını katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, okulları bombalıyor. Camileri, kiliseleri hedef alıyor. 50 binden fazla kardeşimizi bu soykırımda kaybettik. Maalesef bu soykırım kimi zaman Lübnan'a Suriye'ye kimi zaman Yemen'e uzanıyor ama devamlı suretle Gazze'yi hedef alıyor" dedi.

"Batı'nın maskesi Gazze'de düştü"

Konuşmasında Batılı devletlere de tepki gösteren Erdoğan, "İsrail bu soykırımı yalnız başına yapmıyor. Dünyanın pek çok ülkesi mühimmat, finansman sağlayarak, politik destek vererek veya susarak bu insanlık suçunun ortağı oluyor. Gazze'de sadece mazlum siviller değil, insanlık, vicdanlar ölüyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Nerede insan hakları, nerede çocuk hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü ifade özgürlüğü? Bütün Batılı değerler hem Gazze'de hem Batı'da öldü. Kendilerinden olmayanlara hiçbir hak tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Biz kimseden merhamet dilenecek değiliz elbette. Kendi tarihimizden kültürümüzden medeniyetimizden en çok da imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah'ın mazlumlara olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleştirecektir. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da, Filistin'de doğacaktır. Suriye'den sonra inşallah Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek günü oluşmak için dualarımızla böyle dayanışma gösterileriyle, boykotla, gizli ya da açık gayretlerimizle Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Bu millet bu ümmet tarihte yaptığı gibi Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir. Her şey önce inanmakla başlar. Önce inanacağız sonra çalışacağız. Çok çalışacağız. Gazze'ye Suriye'ye Filistin'e sesleniyorum. Biz buradayız. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarımız bizim acımız sevinciniz bizim sevincimiz zaferiniz bizim zaferimiz. Biz hep yanınızda olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilal Erdoğan'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika

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