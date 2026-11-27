Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklara sağlık eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde, "İyilikvar Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsün Ekici tarafından verilen eğitimde, sağlıklı yaşam, hastalıklar ve korunma yolları hakkında çocuklara bilgi aktarıldı. Eğitimin ardından çocukların sağlık tarama muayeneleri gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması büyük önem taşıyor. Eğitime verdiği destek ve katkılarından dolayı Dr. Gülsün Ekici'ye teşekkür ederiz" dedi.