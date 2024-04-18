Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni projeleri inceledi

Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, göreve başladıktan sonraki ilk incelemesini yaparak, Bilecik'e kazandırılacak yeni proje ve çalışmaları yerinde kontrol etti.

Birçok mahallede devam eden çalışmaları, Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Sabri Çobanoğlu ile inceleyen Başkan Subaşı, mahalle sakinleriyle sohbet etti, talep ve görüşleri aldı. Bilecik için yeni proje ve çalışmalar için sabırsızlandıklarını ifade eden Başkan Subaşı, "Şehrimizde yapımı devam eden inşaat projelerini yerinde denetleyerek incelemelerde bulunduk. Şehrimizin sağlıklı gelişimi ve güvenliği için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor, daha yaşanabilir bir Bilecik için çaba göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK