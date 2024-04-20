Bilecik Belediyesi Sinek ve Karasinek Larva İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivri sinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kent merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte, toplum sağlığını tehdit eden oluşumlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmalar çerçevesinde ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Bilgilendirici açıklamada ayrıca larva oluşumunu artıran diğer maddeler arasında; bina bodrum katlarında bulunan zemin suları, inşaat çevreleri ve asansör boşlukları, bahçelerde ağzı açık bidon, varil, büyük su tankları, lastik, saksı altlığı gibi ortamlardaki suların sivrisinek oluşumuna neden olduğu vurgulandı. Vatandaşlarımızın çevrelerini kontrol etmeleri ve oluşan bu tarz ortamların ortadan kaldırılması konusunda uyarının yapıldığı açıklamada ayrıca hazırlanan bilgi içerikli broşürler ile vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi amaçlıyoruz" denildi. - BİLECİK