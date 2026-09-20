Bilecik Huzurevi sakinleri okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu

Bilecik'te huzurevi sakinleri, açılan okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Huzurevi'nde kalan sakinlere yönelik açılan Okuma-Yazma Kursu açtı. Kurs kapsamında huzurevi sakinleri, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere katılıyor. Eğitim sürecinde sakinler, yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşarken bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Huzurevimizde kalan büyüklerimizin eğitim faaliyetlerine katılması ve yeni beceriler kazanması bizler için büyük önem taşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren bu çalışmada, sakinlerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.