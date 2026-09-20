Bilecik Huzurevi sakinleri okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Huzurevi sakinleri okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Huzurevi sakinleri okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Huzurevi'nde kalan sakinlere yönelik Okuma-Yazma Kursu açıldı. Sakinler kurs sayesinde okuma yazma becerilerini geliştirirken İl Müdürü Nejat İlhan, öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

Bilecik'te huzurevi sakinleri, açılan okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Huzurevi'nde kalan sakinlere yönelik açılan Okuma-Yazma Kursu açtı. Kurs kapsamında huzurevi sakinleri, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere katılıyor. Eğitim sürecinde sakinler, yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşarken bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Huzurevimizde kalan büyüklerimizin eğitim faaliyetlerine katılması ve yeni beceriler kazanması bizler için büyük önem taşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren bu çalışmada, sakinlerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
BilecikEğitimYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü
Çifteler’deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı Çifteler'deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı
Cavo Dragone, Breuer’in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu Cavo Dragone, Breuer'in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu
Zonguldak’ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon 4 isim gözaltına alındı Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı
16:56
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
16:37
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
16:02
Canlı anlatım: İlk 7 dakikada 2 gol İnanılmaz bir başlangıç
Canlı anlatım: İlk 7 dakikada 2 gol! İnanılmaz bir başlangıç
15:42
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
15:37
MASAK bankaları uyardı Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 17:21:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Huzurevi sakinleri okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement