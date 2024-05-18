Bilecik Motokros Tutkunları 7 Kupa Kazandı

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Bilecik'i temsil eden motokros tutkunları son 1 ayda 7 kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Motokros sahalarında Bilecik'i temsil ederek dereceye giren sporcular Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi. Vali Aygöl, sporcuları tek tek tebrik ederek, "Destekleyince oluyor. Son 1 ayda 7 kupanın sahibi olduk. Bilecik'im en iyi şekilde motokros sahalarında temsil eden, büyük başarıya imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum. Tekerinize taş değmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK