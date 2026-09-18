Bilecik Şehir Ormanı\'nda yollar çukurlarla doldu, vatandaşlar önlem istiyor

Bilecik Şehir Ormanı'nın yolları köstebek yuvasına dönerken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

İçinde düğün salonu, kafeterya, yürüyüş yolu ve spor alanları bulunan Bilecik Şehir Ormanı'nın yolları adeta köstebek yuvasına döndü. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanırken, ormanın hem girişi hem de çıkışın oluşan çukurlara bir önlem alınmasını istediler.