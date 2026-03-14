Bilecik\'te Aile Bakan Yardımcısı ile Buluşma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve teşkilat mensupları da yer aldı. Program kapsamında kentte yürütülen çalışmalar ve sosyal hizmet alanındaki faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program sonunda AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak'a teşekkür ederek: "AK Parti Bilecik İl Başkanlığımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak'ı, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir ve teşkilat mensuplarımızla birlikte ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK