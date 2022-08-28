Karayolları selin ardından temizlik yaptı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan selin ardından karayolları ekipleri tarafından Bilecik- Bozüyük D650 karayolu üzerinde temizlik yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Bilecik 144. Şube Şefliği çalışanları tarafından Bilecik-Bozüyük D650 karayolu üzerinde biriken çamur, pislik ve tıkanan su kanalları için çalışma yapıldı. Ekipler, başta Kurtköy Kavşağı yağmurun getirdiği çamurdan tıkanan hendek ve menfezlerin kontrollerini ve temizliğini yaparak, olası bir seli ardından bu güzergahın trafiğe kapanmaması için saatlerce uğraş verdiler. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmada, yaklaşık 7 kamyon çamur ve pislik toplandığı öğrenildi. - BİLECİK