Bilecik\'te \'Gezen Sinema\' Halkın İlgi Odağı Oldu

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Gezen Sinema' halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 'Gezen Sinema' isimli tır Söğüt'te halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Hükümet Konağı önünde ilk olarak konserle başlayan etkinlik, 'Bana Masal Anlatma' isimli film gösterimiyle devam etti.

Konser ve film gösterimleri Söğüt halkı tarafından beğenilerek dinlendi ve izlendi. - BİLECİK