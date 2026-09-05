Bilecik'te jandarma motosiklet sürücülerine ekipman ve trafik kuralları uyarısı yaptı
Bilecik'te jandarma ekipleri, Pelitözü Gölpark girişinde 8 motosiklet sürücüsünü durdurarak ekipman kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu. Denetim, sürücülerin güvenliğini artırmayı ve kurallara uyumunu sağlamayı amaçladı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri motosiklet sürücülerine ekipmanları konusunda uyarılarda bulundu.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Trafik Timi, Pelitözü Gölpark girişinde motosiklet sürücüsüne karşı denetimi ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 8 motosiklet sürücüsü durdurularak, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve diğer trafik kuralları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te jandarma motosiklet sürücülerine ekipman ve trafik kuralları uyarısı yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?