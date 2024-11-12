Bilecik'te Mühendislik Öğrencileri Baret Taktı - Son Dakika
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Bilecik'te Mühendislik Öğrencileri Baret Taktı

Bilecik\'te Mühendislik Öğrencileri Baret Taktı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencileri, baret takarak mesleğe ilk adımlarını attı.

12.11.2024 10:56
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören 1'inci sınıf öğrencileri baretlerini takarak mesleğe ilk adımlarını attı.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesine bağlı Bilecik İl Temsilciliğinin katkılarıyla Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören 1'inci sınıf öğrencileri baretlerini takarak mesleğe ilk adımlarını attı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Karakurt, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, İnşaat Mühendisleri Odası Bilecik İl Temsilcisi Sercan Gür, yönetim kurulu üyeleri, bölüm mezunu inşaat mühendisleri, akademisyenler ve öğrencilerimiz katılım sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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