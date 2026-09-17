Bilecik’te sahte para uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen çalışmada 95 vatandaşa sahte para konusunda bilgi verildi. Ekipler, vatandaşlara alışveriş sırasında paraların gerçekliğinin kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Öte yandan, bilgilendirme faaliyetinde ayrıca dolandırıcılık, evden hırsızlık, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik konularında da uyarılarda bulunularak broşür dağıtıldı.