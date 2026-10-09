Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti - Son Dakika
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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti

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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti
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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, 1983 yılında Malatya'da görev yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Mevlüt Kurt'un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Mevlüt Kurt'un sene-i devriyesi dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz Şehidimiz Mevlüt Kurt'u, vatan uğruna gösterdiği fedakarlığı ve geride bıraktığı kıymetli emanetini daima gönlümüzde yaşatarak; rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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