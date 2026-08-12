Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika
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Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik\'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti
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Bilecik'te, şehit Mehmet Bilgin'in ailesi, vefatının yıl dönümü dolayısıyla ziyaret edildi. Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli, ailenin ihtiyaçlarını dinleyerek desteklerin süreceğini belirtti. İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanında olunacağını ifade etti.

Bilecik'te, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Mehmet Bilgin'in ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, 1999 yılında şehit Mehmet Bilgin'in anne ve babasını ziyaret etti. Ziyarette şehit ailesinin hal ve hatırı sorularak talep ve ihtiyaçları dinlendi. Gerçekleştirilen ziyarette, şehit ailelerinin her zaman yanında olunduğu ve desteklerin sürdürüleceği ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehidimiz Mehmet Bilgin'in kıymetli ailesini ziyaret ederek Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer'in selamlarını ilettik. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimiz Mehmet Bilgin'i vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika

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