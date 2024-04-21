Bilecik\'te Semiha Göncü Kitabevi ve Kitap Kafe Açıldı

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Bilecik'te Semiha Göncü Kitabevi ve Kitap Kafe kapılarını halka açtı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Semiha Göncü Kitabevi ve kitap kafenin açılışı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı Sanat Sokağı üzerinde yer alan Kitabevi ve kitap kafenin açılışı ile Bileciklilerin kültür ve sanat hayatına yeni bir katkı sağlanmış oldu.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik ve Bilecikliler için anlamlı ve güzel bir çalışmayı daha tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün şehrimiz kültürel çeşitliliğine ve entelektüel zenginliğine yeni bir katkı sağlayacak olan güzel bir eserin açılışında bulunuyoruz. Yapımını tamamladığımız 2'nci kitap kafemiz ve Semiha Göncü kitap evimiz gençlerin ve okurların kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunacak. Bu güzel eserleri aslında çok daha önce açılışını yapmak istiyorduk ancak 31 Mart seçimi öncesinde şehrimize hakim olan 77 günlük siyasi karmaşa diğerleri gibi bu açılışı da kısa bir süre erteledi. Şimdi el ele vererek aksayan tüm çalışmaları sizlerle birlikte telafi etmek için bir aradayız."

Açılışı yaparak kitabevi ve kitap kafeyi gezen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı vatandaşlarla sohbet ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK