Bilecik\'te TOBB Anaokulu Açıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan TOBB Anaokulu açılışına katılırken, minik öğrencilerle etkinlik yaptı.

TOBB tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaptırılan anaokulunun açılışına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta minik öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, öğrencilerle etkinlikler yaparak okulun eğitim hayatına kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitimin, Bilecik'in gelişimi için en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, okulda incelemelerde bulundu.

Ardından öğretmenler odasında yapılan toplantıda, öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak modern ve donanımlı bir ortam oluşturulmasının önemine dikkat çeken Aygöl, "Bu tür yatırımlar, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir fırsattır. Eğitime yapılan her katkı, güçlü bir toplum inşa etmemizin temelidir" dedi.

Açılışı yapılan anaokulun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olması temenni edildi. - BİLECİK