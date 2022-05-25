Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi - Son Dakika
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Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi

25.05.2022 15:38

- Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı; "Bu güzel çalışmada yer alan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konser için salon doldu taştı.

- Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı;

"Bu güzel çalışmada yer alan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konser için salon doldu taştı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konserde sanat akademisinde müzik faaliyetlerini sürdüren müzisyen ve orkestra üyelerinin konseri büyük bir ilgiyle takip edildi. Sanat Akademisi Koordinatörü Çağrı Pala şefliğinde gerçekleştirilen konseri, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Barosu Başkanı Halime Kahraman ve vatandaşlar izledi. Belediye Başkan Vekili Subaşı, konser sonunda sahneye çıkarak koro üyeleri ve orkestra üyelerine çiçek vererek teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinin eğitimlerini güzel bir konserle taçlandırdığına vurgu yapan Subaşı, "Gerçekten çok keyifli bir akşam yaşadık. Bu güzel çalışmada yer alan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Konser hakkında değerlendirmelerini paylaşan vatandaşlar da güzel bir gece yaşadıklarını belirterek, belediye ve konserde yer alan üyelere teşekkür etti.

Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi
Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi
Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi
Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

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