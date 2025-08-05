Bilecik\'te Veda Ziyareti

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ile Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak, yeni görev yerlerine atanma dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu.

Tümgeneral Uğur Ertekin, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak ise Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na atanarak Bilecik'teki görevlerinden ayrıldı. Vali Sözer, komutanların ilde yürüttükleri başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Ziyarette, Bilecik'te görev süreleri boyunca yürütülen çalışmalar ve katkılar da değerlendirildi. - BİLECİK