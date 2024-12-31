Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Kuruyemiş Denetimleri - Son Dakika
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Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Kuruyemiş Denetimleri

Bilecik\'te Yılbaşı Öncesi Kuruyemiş Denetimleri

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kuruyemiş satan esnaflara yönelik gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Hijyen, raf ömrü ve etiket fiyatları gibi konular kontrol edildi.

31.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı öncesi kuruyemiş satan esnaflara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların her alanda olduğu gibi gıda tüketiminde de sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla düzenlenen denetimlerde, birçok başlıkta incelemeler yapıldı. İş yerlerinin çalışma esasları ve mevzuatına yönelik incelemelerin de yapıldığı denetimlerde başta hijyen şartları olmak üzere; ürünleri raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Zabıta ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca vatandaşların karşılaştığı herhangi olumsuz durumlara karşı 153 Numaralı Zabıta Müdürlüğü hattının arayabilecekleri bilgisini verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında da incelemeler yaparak, birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Kuruyemiş Denetimleri - Son Dakika

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