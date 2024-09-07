Vali Aygöl\'den Acılı Aileye Ziyaret

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli Ahmet Çolak'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz günlerde vefat eden İl Özel İdaresi personeli Ahmet Çolak'ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.

Aileye ziyaret ederek acılarına ortak olan Vali Aygöl, yaşadığı kayıp için üzüntü duyduğunu belirtti. Her zaman ailenin yanında olduğunu belirten Vali Aygöl, başsağlığı diledi. - BİLECİK