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Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri Tarım Aletleri İşyerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri Tarım Aletleri İşyerini Ziyaret Etti

Bilecik Ziraat Mühendisi Odası'na bağlı olan Genç Bilecik Üyeleri, tarım aletleri satan bir işyerini ziyaret etti. Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, işyeri yetkilisi Murat Özdemir'den tarım aletleri hakkında bilgi aldı ve makinelerin nasıl kullanılacağını öğrendi.

Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri Tarım Aletleri İşyerini Ziyaret Etti
28.12.2023 - 10:58,  Güncelleme: 10:59
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri tarım aletleri satan iş yerini ziyaret etti.

Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyesi Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri tarım aletlerini tanımak amacıya bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren işyerini ziyaret eden öğrenciler, işyeri yetkilisi Murat Özdemir'den bilgiler aldı. İşyerinde bulunan tüm tarım aletlerini genç öğrencilere tanıtan Murat Özdemir, makinelerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri Tarım Aletleri İşyerini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri Tarım Aletleri İşyerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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