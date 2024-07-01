Bipolar Bozukluklu Genç, Atık Malzemelerle Eşyalar Yaparak Hayata Tutunuyor - Son Dakika
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Bipolar Bozukluklu Genç, Atık Malzemelerle Eşyalar Yaparak Hayata Tutunuyor

Bipolar Bozukluklu Genç, Atık Malzemelerle Eşyalar Yaparak Hayata Tutunuyor

Erzurum'da genç yaşında bipolar bozukluk teşhisi konulan Bahtınur Gül, atık malzemeleri değerlendirerek süs eşyaları ve pratik kullanımlı ürünler yapmaya başladı. Gül, dördüncü kişisel sergisini açarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de yardım kuruluşlarına destek sağlıyor.

01.07.2024 09:36
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Erzurum'da genç yaşında bipolar bozukluk teşhisi konulan ve tedavi gören Bahtınur Gül, atık malzemelerle yaptığı eşyalarla hayata daha fazla tutundu.

Yumurta kolisinden plastik kaplara, soğan filesinden artık bezlere onlarca çeşit atığı değerlendirerek süs eşyası başta olmak üzere onlarca pratik kullanımlı ürünler ortaya çıkaran Erzurumlu Bahtınur Gül, dördüncü kişisel sergisini Çifte Minareli Medrese'de açtı. Bipolar bozukluk rahatsızlığının tedavi sürecinden evdeki atık ve çöpleri değerlendiren Bahtınur Gül'ün ortaya çıkardığı eşyalar görenleri şaşırttı.

Hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de yardım kuruluşlarına destek için sergiler düzenlediğini ifade eden eden Bahtınur Gül, "Bana 21 yaşında bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Ama hayata asla küsmedim ve 9 yıl önce atıkları değerlendirerek çeşitli şeyler yapmaya başladım. Evde çöpe giden ne varsa değerlendiriyorum. Kalem kutusu, poşet kabı, anahtarlık ve daha bir çok şeyi kendi tasarımlarımla ortaya çıkarıyorum. Böylece atıkların çevreye olan zararlarını azaltmış, atıkları değerlendirmiş oluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Sanat, Çevre, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bipolar Bozukluklu Genç, Atık Malzemelerle Eşyalar Yaparak Hayata Tutunuyor - Son Dakika

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