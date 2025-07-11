Birecik\'te Bedava Karpuz İzdihamı

Şanlıurfa'da bir esnafın vatandaşa bedava dağıttığı 27 ton karpuz izdihama neden oldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 30 yıldır karpuz satışı yapan bir esnaf, 27 ton karpuzu bedava dağıttı. Tıra yüklediği 27 ton karpuzu ilçe meydanına götüren esnaf, burada vatandaşlara dağıttı. Bedava karpuz dağıtımını gören vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bir çok vatandaş, bedava karpuzları almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise aldıkları karpuzları bir köşeye indirip yenisini almak için tekrar kalabalığın arasına karıştı. İzdiham görüntüleriyle birlikte meydanda ufak çaplı karpuz yığınları oluştu.

Hem fakirlere hem de çiftçilere destek olmak içim böyle bir şey yaptıklarını söyleyen esnaf İbrahim Öztürk, "30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu memlekete karpuz getiriyoruz. Birecik'teki fakir insanlara faydamız olsun diye böyle bir şey yaptık. Herkese afiyet olsun" dedi.

Çiftçilere destek olmak için böyle bir şey yapıldığını söyleyen Baki Bozkurt, "Bu gün fakirlere karpuz dağıtım çiftçilere destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birecik'te 30 yıldır böyle bir şeye şahit olmadığını söyleyen Mehmet Baştaş, "Birecik halkına karpuz dağıttılar. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum ama daha önce böyle bir şey görmedim. Herkes böyle dağıtırsa fakir fukara için çok iyi olur" diye konuştu. - ŞANLIURFA