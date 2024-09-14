Bitlis'te Ay ve Güneş Aynı Anda Görüntülendi

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Bitlis'te ayın doğuşu ve güneşin batımı aynı anda görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te ayın doğuşu ve güneşin batımı doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

Yılın belli zamanlarında meydana gelen bu olay, genellikle gün batımı ve ay doğumu arasındaki zaman farkının çok kısa olduğu özel bir durumda gerçekleşiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayın doğuşu ve güneşin batışı aynı anda gözlemlenirken, Benzer bir durum, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı vadisinde de yaşandı.

Bu etkileyici an, bölgede doğa ve uzay üzerine gözlemler yapan Dr. Cihan Önen tarafından kayıt altına alındı.

Süper telefoto lens ile bu aynı görüntüleyen Önen, "Özellikle ufuk çizgisinde bu tür doğal olaylar oldukça göz alıcı olabilir. Manzarayı görebilmek için iyi bir konumda olmak ve doğru zamanda gözlem yapmak gerekiyor. Bitlis, doğası, berrak gökyüzü ve yıldızlarıyla hayranlık uyandıran bir il. Doğa ve uzay severler için eşsiz fırsatlar sunuyor" dedi.