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Bitlis'te Kar Yağışının Ardından Çocuklar Tahta Kızaklarla Kaydı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışının Ardından Çocuklar Tahta Kızaklarla Kaydı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kendi yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Tatvan'a bağlı Obuz köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Güneşin kendini gösterdiği köyde kızaklarını alan çocuklar kendilerini dışarı attı. Köydeki yokuş alanlarda bir araya gelen çocuklar tahta kızaklarıyla dakikalarca kaymanın keyfini yaşadı. Yorulmak bilmeyen çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında da yarıştılar. Kızakla kayan çocuklar, güneşli havada kızak kaymanın zevkli ve keyifli olduğunu söyledi.

Bitlis\'te Kar Yağışının Ardından Çocuklar Tahta Kızaklarla Kaydı
09.01.2024 - 12:41,
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kendi yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Tatvan'a bağlı Obuz köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Güneşin kendini gösterdiği köyde kızaklarını alan çocuklar kendilerini dışarı attı. Köydeki yokuş alanlarda bir araya gelen çocuklar tahta kızaklarıyla dakikalarca kaymanın keyfini yaşadı. Yorulmak bilmeyen çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında da yarıştılar.

Kızakla kayan çocuklar, güneşli havada kızak kaymanın zevkli ve keyifli olduğunu söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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