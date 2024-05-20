Bitlis\'te Taziye Evi ve Kur\'an Kursu Açıldı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Budaklı köyünde yapımı tamamlanan taziye evi ve Kur'an kursunun açılış programına katıldı.

İlçe Müftüsü tarafından yapılan dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen taziye evi için kurdele kesimi yapıldı. Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Özçelik, taziye evi ve Kur'an kursu yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, hayırlı olmasını diledi.

Açılışa Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, İlçe Müftüsü Nihat Şahin ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS