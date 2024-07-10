Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretlerine Kızılağaç ve Çiftlik'te devam ederek vatandaşları dinledi.

Türkbükü, Gölköy, Gümbet, Bitez ziyaretlerinin ardından Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinde de denetim ve incelemelerde bulunan Başkan Tamer Mandalinci, önceliğin halkın sorunlarının giderilmesi olduğunu ve bu doğrultuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Tamer Mandalinci'ye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Su ve kanalizasyon hattı çalışmaları başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşlara bilgilendirmeler yapan Başkan Mandalinci, Gerenkuyu Mevkii'nde de incelemeler yaptı. Çiftlik Mahallesinde ise Bodrum Belediye AŞ bünyesinde hizmet veren Yalı Restoranttan başladığı ziyaretinde halk plajında bulunan tatilcilerle ve çalışan personellerle sohbet ederek bölgede el işi stantlarının açılacağı yerde de incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşların sıkıntılarının ivedilikle giderilmesi için girişimlerde bulunacağını, ilgili bakanlıklarla iletişime geçerek bölgedeki tüm çalışmalar hakkında bilgi verileceğini söyledi. - MUĞLA