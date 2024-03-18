Bodrum\'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri düzenlendi

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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bugün sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Anıtı önünde resmi tören yapıldı.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Per. Albay Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Vekil Emel Çakaloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye personelleri, gaziler, öğrenciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi.

Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Gün, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ: NESİLDEN NESLE AKTARIYORUZ"

"Çanakkale üst üste kaybedilen savaşlardan yorgun düşen Türk milletinin ne pahasına olursa olsun düşmana geçit vermediği kaledir. Bu müthiş destanın 109. yılında buradan tüm kalbimizle başta ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Çanakkale kahramanlarına ve bu topraklar için canlarını feda eden bütün şehitlerimize sesleniyoruz: Emanete sahip çıkıyoruz, nesilden nesle aktarıyoruz."

Etkinlikler Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ve Özel Bodrum BİLNET Okulları tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Karslı tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ile devam etti.

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Yılmaz da 18 Mart'ın milletin birlik ve beraberlik ruhunun yeniden canlandığı bir gün olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMALARINDA KAZANANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında öğrenciler arası "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ise sonuçlandı. Derece elde eden öğrencilere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Per. Albay Ertan Benli ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu tarafından hediye takdim edildi. Katılımcılar tarafından ilgi ile takip edilen program "Bizim Çanakkale" adlı gösteri ile son buldu.

Etkinlik boyunca B. B. Herodot Kültür Merkezi'nde Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Çanakkale gezisinde çektiği fotoğrafların arşivi sergilendi.