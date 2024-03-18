Bodrum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri düzenlendi

Bodrum\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bodrum'da düzenlenen etkinliklerde resmi tören yapıldı. Törene Bodrum Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Bodrum Belediye Başkanı temsilcileri ile birlikte birçok kişi katıldı. Etkinlikler, okulların hazırladığı anma programı ve öğrenci yarışmalarıyla devam etti.

18.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:20
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Anıtı önünde resmi tören yapıldı. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Per. Albay Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Vekil Emel Çakaloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye personelleri, gaziler, öğrenciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi.

Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Gün, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaparken şunları söyledi: "Çanakkale üst üste kaybedilen savaşlardan yorgun düşen Türk milletinin ne pahasına olursa olsun düşmana geçit vermediği kaledir. Bu müthiş destanın 109. yılında buradan tüm kalbimizle başta ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Çanakkale kahramanlarına ve bu topraklar için canlarını feda eden bütün şehitlerimize sesleniyoruz: Emanete sahip çıkıyoruz, nesilden nesle aktarıyoruz"

Etkinlikler Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Karslı tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti.

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Yılmaz, günün anlam ve önemiyle ilgili olarak 18 Mart milletin birlik ve beraberlik ruhunun yeniden canlandığı bir gün olduğunu belirtirken, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında öğrenciler arası "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ise sonuçlandı.

Derece elde eden öğrencilere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Per. Albay Ertan Benli ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu tarafından hediye takdim edildi. Katılımcılar tarafından ilgi ile takip edilen program "Bizim Çanakkale" adlı gösteri ile son buldu.

Etkinlik boyunca B. B. Herodot Kültür Merkezi'nde Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Çanakkale gezisinde elde ettikleri fotoğrafların arşivi sergilendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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