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Bölge halkının ilgi odağı olan terkedilmiş tank, yıllardır gizemini koruyor

-46 yaşındaki muhtar, "Tankımız çocukluğumuzdan bu yana burada"

OSMANİYE - Osmaniye'nin Gebeli Mahallesinde dağlık alanda bulunan ve neden orada olduğu bilinmeyen tank, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Osmaniye'nin en eski mahallelerinden biri olan Gebeli Mahallesinde dağlık alanda bulunan ve mahalle sakinlerinin cezalı olarak adlandırdığı tankın niye ve ne zamandan beri orada bulunduğu konusunda net bilgisi olan yok. Daha önceden askeriyenin atış alanı olarak kullanılan bölgede bulunan tank, askeriyenin taşınmasının ardından orada atıl bırakılmış durumda. Neden orada olduğu konusunda bilgi bulunmayan tank, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

"Tankımız çocukluğumuzdan bu yana burada"

Çocukluğunda tankın etrafından oyun oynadıklarını söyleyen Gebeli Mahalle Muhtarı Bülent Güzel(46)," Bu tankımız çocukluğumuzdan bu yana burada. Hatırladığım bu atalarımız, dedelerimiz cezalı olduğunu söylediler. Çocukluğumuz hep burada geçti. Tankın içinde oynadık, büyüdük, oyun oynamaya buraya gelirdik. Bu tank da oldubitti buradaydı cezalı olduğunu söylediler. İlk gördüğümüzde daha sıfır gibiydi, her şey vardı. İçine giriyorduk, koltukları vardı ama böyle çürüdü mü, kestiler mi ne oldu bilmiyorum. Eskilerden duyup insanlar geliyor buraya, sırf bu tankı görmeye fotoğraf çektirmeye doğanın içinde zaten burası" diye konuştu.

Tankı merak ettiği için fotoğraf çektirmeye geldiğini söyleyen Emrah Baş," Gebeli Mahallesi'nde bir cezalı tank olduğunu duydum merak ettim buraya bakmaya fotoğraf çektirmeye geldim. Mahalle büyüklerimize sordum cezalı olduğunu söylüyorlar. Eskiden daha güzel bir tank olduğunu söylediler. İçinin ful olduğunu ama şimdi biraz böyle yıpranmış, sanırım kesilmiş, çalınmış. Tabii eski zamandaki gibi iyi kalsaydı daha güzel bir görüntü olurdu. Bir anı olarak bakmaya, fotoğraf çekmeye geldik.