Bolu\'da ilk kurban kesimleri yapıldı

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, namazın ardından kurban ibadetini yerine getirmek için belediye tarafından hazırlanan kesim alanlarına akın etti.

Bayram namazı sonrası mezbahaların yolunu tutan Bolulular, sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim telaşı yaşadı. Bolu Belediyesi tarafından hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak hazırlanan kesim alanlarında, ilk kurbanlıklar tekbirler eşliğinde kesildi. Kesim sırasını bekleyen ve kurban ibadetini tamamlayan vatandaşlara bayramın paylaşma ruhuna uygun olarak kavurma ikram edildi. Sıcak kavurma ikramı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - BOLU