Bolu'da Öğrenci Sergisi

18.05.2026 16:08
Bolu'daki KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerin eserleri sergilendi; tekstil, resim ve rölyef çalışmalarla katıldılar.

Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerin elleriyle yaptığı tekstil ürünleri, kağıt katlama sanatı olarak nitelendirilen rölyef çalışmaları ve resim çalışmalar kurulan stantlarda sergilendi.

Bolu'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi'ne kız öğrencilerinin yaptığı çalışmaların sergilendiği stantlar kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kız KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ders çıkışlarında gittiği kurslarda ürettiği ürünler sergilendi. Sergide öğrencilerin ürettiği tekstil ürünleri, kağıt katlama sanatı olarak nitelendirilen rölyef çalışmaları ve resim çalışmaları vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Çok meşakkatli ve emek isteyen çalışmalar"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında eğitmen olarak çalışan Esra Çelik, yapılan çalışmaların emek istediğini belirtti. Yurtlarda yapılan çalışmaları aktaran Çelik, "Hayrettin Tokadi Yurdu'nda KYK öğrencilerimizle kağıt rölyef çalışmaları yapıyoruz. Kağıt rölyef çalışmalarımız oldukça zaman alan bir çalışma. Katmanlar halinde ilerliyor. Perspektife bağlı olarak çalışmalar. Öğrencilerin ders çıkışlarında ve kendilerine kalan zamanlarda bu çalışmaları yapıyoruz. Çok katmanlı çalışmalar oluyor. 5-10 kat belirliyoruz ve perspektifine göre parçalarına ayırıyoruz. Daha sonrasında ayırdığımız parçalar azalarak ilerliyor haliyle. Katların aralarına çöp şişler koyarak, derinlik vererek katlar halinde ilerleyip. Derinliği olan birer çalışmalar haline getiriyoruz. Çalışmalar için tek bir kişi bir aya yakın zamanını ayırıyor. Çünkü çok meşakkatli ve emek isteyen çalışmalar" dedi.

"Kursun açılması bana vesile oldu"

KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi Zehra Ülgen, kursların açılmasının kendisine vesile olduğunu belirterek, "Yurdumuzda haftanın iki günü öğleden akşam saatlerine kadar dikiş kursumuz oluyor. Dikiş kursunda ilk olarak belli bir müfredatımız var. Müfredata uyarak belli ürünler ortaya çıkartıyoruz. Ardından temeli kavradıktan sonra kendimize ait ürünleri çıkartıyoruz. Örneğin gördüğünüz bazı eserler kursun ilk başlarında müfredata uyduğumuz eserler. Fakat daha sonra kendi özgün çalışmalarımızı ortaya çıkartıyoruz. Kumaşlarımızı ve kalıplarımızı hazırladıktan sonra hocamız yardımıyla ürünlerimizi sonlandırıyoruz. Kesinlikle devam etmeyi düşünüyorum zaten merakım vardı. Kursun da açılması bana vesile oldu. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Resimlerde doğa temasını kullandık"

Resimlerde doğa temasını kullandığını ifade eden kurs eğitmeni Meral Balcı, "Resimlerde doğa temasını kullandık. Atölye ortamlarımız çok rahat ve çok güzel. Çocuklarımızın rahat çalışabileceği alanlar var. Derslerinin dışında sosyal aktivite olarak çalışma alanlarına geliyorlar. Bunları da bu yıl biz resim ve rölyef olarak taçlandırdık. Resimde konumuz doğaydı. Rölyeflerimiz de 'kağıt katlama sanatı' olarak geçiyor. Belli bir boyutlanma şekli var onları da silikonla buluşturup bir tablo haline getiriyoruz. Sonuçta böyle güzel çalışmalarımız çıkıyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

