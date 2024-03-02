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Bolvadin'de dron destekli trafik ve asayiş denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Denetim Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından yapıldı. Bolvadin- Emirdağ karayolu üzerinde yapılan denetimde bin 28 araç durdurulurken, bu araçlarda bulunan bin 840 kişinin Genel Bilgi Taraması üzerinden kimlik sorgulamaları ile sürücülerin evrak kontrolleri yapıldı. Dron destekli yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere ise cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.