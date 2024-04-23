Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurum müdürleriyle toplantı yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurum müdürleriyle toplantı yapıldı

Afyonkarahisar\'ın Bolvadin ilçesinde kurum müdürleriyle toplantı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Kaymakam Taner Bolat başkanlığında kurum müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bolvadin'de yürütülen çalışmalar, yatırımlar, projeler, trafik ve asayiş konuları ele alındı. Kaymakam Bolat, ilçenin özgün durumlarına dikkat çekerek, kurum müdürleriyle koordinasyon içinde çalışmanın önemini vurguladı. Toplantıda ayrıca hane ziyaret programı, sosyal yardımlar, güvenlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve tarımsal ürün çeşitliliği gibi konular da görüşüldü.

23.04.2024 09:34
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Kaymakam Taner Bolat başkanlığında kurum müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bolvadin'de yürütülen çalışmalar, yatırım, projeler, trafik ve asayiş ile ilgili koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Bolat, Bolvadin'in kendine özgü durumları olduğunu, ilçelerde yürütülen çalışmalarda koordinasyon gerektiren hususları değerlendirmek ve ilçelerdeki ihtiyaçları belirlemek üzere kurum müdürleriyle konuların koordinasyon içerisinde çözümlenmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Toplantıda, Bolvadin'de yürütülen hane ziyaret programı ile ilgili faaliyetler, sosyal yardımlar, asayiş ve güvenlik konuları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmalar ve tarımsal ürün çeşitliliği ile sulama alanlarının arttırılması konuları görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Taner BOLAT, trafik, Tarım, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurum müdürleriyle toplantı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurum müdürleriyle toplantı yapıldı - Son Dakika
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