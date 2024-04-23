Afyonkarahisar\'ın Bolvadin ilçesinde kurum müdürleriyle toplantı yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Kaymakam Taner Bolat başkanlığında kurum müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bolvadin'de yürütülen çalışmalar, yatırım, projeler, trafik ve asayiş ile ilgili koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Bolat, Bolvadin'in kendine özgü durumları olduğunu, ilçelerde yürütülen çalışmalarda koordinasyon gerektiren hususları değerlendirmek ve ilçelerdeki ihtiyaçları belirlemek üzere kurum müdürleriyle konuların koordinasyon içerisinde çözümlenmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Toplantıda, Bolvadin'de yürütülen hane ziyaret programı ile ilgili faaliyetler, sosyal yardımlar, asayiş ve güvenlik konuları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmalar ve tarımsal ürün çeşitliliği ile sulama alanlarının arttırılması konuları görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR