Bolvadin\'deki Marketlerde Hijyen ve Fiyat Denetimi Yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketlere yönelik hijyen ve ürün fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri marketlerde yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen standartları, muhafaza koşulları ve stokçuluk gibi konular titizlikle incelendi.

Denetimler hakkında açıklamada bulunan yetkililer, halkın sağlığının korunması ve ürünlerin doğru fiyatlandırılması üzerine denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladılar. Bu denetimlerin amacının, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak olduğu belirtildi. Bolvadin'deki marketlerin bu denetimlerden geçirilmesiyle, ilçe genelindeki perakende gıda sektörünün standartlara uygunluğunun sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünler satın almasının teşvik edilmesi amaçlandığı ve denetimlerin sürekli, düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR