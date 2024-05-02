Bolvadin'deki Marketlerde Hijyen ve Fiyat Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolvadin'deki Marketlerde Hijyen ve Fiyat Denetimi Yapıldı

Bolvadin\'deki Marketlerde Hijyen ve Fiyat Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından marketlerde hijyen ve ürün fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen standartları, muhafaza koşulları ve stokçuluk gibi konular incelendi. Halkın sağlığının korunması ve doğru fiyatlandırmanın sağlanması amacıyla denetimlerin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.

02.05.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketlere yönelik hijyen ve ürün fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri marketlerde yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen standartları, muhafaza koşulları ve stokçuluk gibi konular titizlikle incelendi.

Denetimler hakkında açıklamada bulunan yetkililer, halkın sağlığının korunması ve ürünlerin doğru fiyatlandırılması üzerine denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladılar. Bu denetimlerin amacının, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak olduğu belirtildi. Bolvadin'deki marketlerin bu denetimlerden geçirilmesiyle, ilçe genelindeki perakende gıda sektörünün standartlara uygunluğunun sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünler satın almasının teşvik edilmesi amaçlandığı ve denetimlerin sürekli, düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolvadin'deki Marketlerde Hijyen ve Fiyat Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bolvadin'deki Marketlerde Hijyen ve Fiyat Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement