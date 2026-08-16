Yaşlı çiftin yanan evinde nişanlı torunlarının hayalleri de kül oldu - Son Dakika
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Yaşlı çiftin yanan evinde nişanlı torunlarının hayalleri de kül oldu

Yaşlı çiftin yanan evinde nişanlı torunlarının hayalleri de kül oldu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı çiftin evi ve torunlarının çeyizi küle döndü. Aile, kış öncesi yardım bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ve içerisindeki tüm eşyalar küle döndü. Yaşlı çiftin evi ve evlilik hazırlığı yapan torunlarının tüm çeyizi yangında kül olurken, aile kış öncesi uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Yangın, Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Veysel Özyörük ile 72 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Özyörük birlikte yaşadığı müstakil toprak evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bolvadin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen yapının toprak ev olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev ve içindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

"Kurtarmaya çalışırken ayağım yandı"

Yangın esnasında anne ve babasını alevlerin arasından son anda çıkaran çiftin oğlu Murat Özyörük, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada yaşadıkları korku ve çaresizliği anlattı:

"Babam ile annemin yaşadığı ev gece saat 00.30 civarında yanmaya başladı. Bu evde yaşlı annem, yaşlı babam ve 21 yaşında bir kız çocuğu kalıyordu. Babam 76, annem 72 yaşında. Yangında annem ile babamı dışarı çıkarıp kurtarmaya çalışırken sağ ayağım yandı. Görülmüş olduğu gibi tüm eşyalarımız yandı, kullanılacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Önümüz kış, kış gelmeden devletimizden ve hayırseverlerimizden yardım bekliyoruz."

Düğün hayalleri ve bütün çeyiz küle döndü

Yaşlı çiftin yaşadığı evde 21 yaşındaki torunlarının bulunduğu çeyiz eşyaları da yanarak kül oldu. Nişanlı olan ve düğün hazırlığı yapan genç kızın bin bir emekle hazırlanan tüm çeyizlik eşyalarının yangında tamamen yandığı belirtildi.

Evi ve tüm birikimleri yok olan yaşlı çift ile evlilik çağındaki torunları, kış ayı bastırmadan başlarını sokabilecekleri bir yuva ve uzanacak yardım elini beklerken, yaşlı çiftin kalacak yerleri olmadığı için geçici süreliğine il dışındaki bir akrabalarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bolvadin, Afyon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı çiftin yanan evinde nişanlı torunlarının hayalleri de kül oldu - Son Dakika

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