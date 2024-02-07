Bor Belediyesi Pet-i Bor Hayvan Rehabilite Merkezi\'nde Sokak Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon

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Bor Belediyesi tarafından yapılan Pet-i Bor Hayvan Rehabilite Merkezi'nde, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitesi yapılıyor. Merkezde 600 köpek, 50 kedinin yanı sıra yaban hayvanları da rehabilite ediliyor.

Bor Belediyesi tarafından 20 bin metrekare alan üzerinde faaliyete geçirilen Pet-i Bor Hayvan Rehabilite Merkezi'nde sahipsiz hayvanlar son teknoloji cihazlarla tedavi ediliyor. Hayvan sahiplenme kayıt bölümü, muayene ve ameliyat odaları, eczane, röntgen odası, kışlık ve yazlık tedavi ünitesi, laboratuvar bölümlerinin yer aldığı Pet-i Bor Hayvan Rehabilite Merkezi'nde tedavileri ve kısırlaştırma gibi ameliyatları yapılan hayvanlar tedavileri bittikten sonra sahiplenmeleri sağlanıyor yada tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor.

Tamamı Bor Belediyesi kaynakları ile yapılan Pet-i Bor Rehabilite Merkezi ile ilgili bilgi veren Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, "İl merkezimizde zaten hayvan rehabilitasyon merkezimiz vardı ama bizim de buraya destek vermemiz adına böyle bir tesisi gündeme getirmiştik. Belediye imkanlarımızla herhangi bir yerden destek almadan bu projeyi hayata geçirdik. Belediyemize ait olan atölyelerde fen işleri grubumuzla beraber buradaki tesisin tamamının imalatını gerçekleştirdik. Buraya yakın olarak bir mesire alanımızla beraber entegre hale getirdik. Vatandaşlarımızın burada hem mesire alanının kullanımıyla ilgili hem de çocuklarına hayvan sevgisi aşılanması adına orada yürüyüş yaparak, buraya gelip, burada hoş bir vakit geçirmeleri adına güzel bir tesis yaptık. Hayvanların sadece rehabilitesi değil, bakımı, tedavileriyle ilgili de ünitelerimizi faaliyete geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığımız ruhsata istinaden 600 tane köpek, 50 kedi, kuşlar, tek tırnaklı hayvanların rehabilitasyonu ve tedavileriyle ilgili bir birim oluşturduk. Yoğun bakım ünitesi, oksijenli anestezi cihazlarımız, röntgen cihazlarımız var ve özel hastanelerde kullanılan cihazlarının birebir aynılarını burada kullanıyoruz. Burada gelen vatandaşlarımızın sahiplenmek istedikleri hayvanlarla ilgili elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu. - NİĞDE