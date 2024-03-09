Bornova Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükpark'taki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ritim grubu dinletisinin ardından kadınlar, "Yaşasın 8 Mart Yaşasın Kadın Dayanışması" şeklinde slogan attı.
Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkiniliği kapsamında sahneye ilk olarak, Bornova Belediyesi'nin oluşturduğu 27 kişilik ritim grubu bendir ve darbukalarıyla sahne aldı. Birbirinden güzel ritimlerle salonu coşturan grubun performansı alkışları toplarken, salonu dolduran kadınlar, "Kadın Yaşam Özgürlük" ve "Yaşasın 8 Mart Yaşasın Kadın Dayanışması" şeklinde sloganlar attı. Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ahu Bezircilioğlu kadınlardan oluşan ritim grubunun performansının ardından eğitmen Metehan Turan'a bir çiçek takdim ederek teşekkür etti. Ardından Bornova Belediyesi Çamdibi Kadın Danışma Merkezi Tiyatro Grubu, "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?" isimli oyunla seyirci karşısına çıktı.
Bornova Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri akşam da devam etti. Bornova Belediyesi Kadınlar Korosu, Şef Selda Kesgi Dinç yönetiminde Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser büyük beğeni topladı.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliktlerinde kadınların toplumdaki yerlerinin sağlamlaşması konusundan verilen mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
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ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
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