Bornova Belediyesi, Gençleri Sıfır Atık Bilinciyle Buluşturuyor

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Bornova Belediyesi, çocukların ve gençlerin sıfır atık bilincine ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Işıkkent'teki Atık Getirme Merkezi'nde eğitim faaliyetlerini de yürüten Bornova Belediyesi, gençleri burada düzenlenen etkinliklerle bilinçlendirmeye devam ediyor. Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Fatma Mesutgil, gençlere atıkları en az düzeye indirmenin yollarını ve geri dönüşümün önemini anlattı.

Bornova Belediyesi, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını, çocukların ve gençlerin bilgilendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleriyle de sürdürüyor. Son olarak "Eko Okul" etiketine sahip olan Reşat Turhan Ortaokulu "EkoTeam" üyesi öğrenciler Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte, atık ürünlerden eşyaların yapıldığı atölyeyi gezerek ilgililerden bilgi alıp, Merkez'in bahçesine fidan dikti.

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Fatma Mesutgil, "Eko Team" üyesi Reşat Turhan Ortaokulu öğrencilerine, sıfır atık seviyesine ulaşma konusundaki çalışmaların önemini anlattı. En basit günlük aktiviteleri yaparken bile doğayı kirleten atıkların ortaya çıktığını hatırlatan Mesutgil, öncelikli olarak mümkün olan ez az atığı çıkarmanın hedeflenmesi gerektiğini sonrasında ise buna rağmen oluşan atıkların ayrıştırılmasının gerektiğini söyledi. Bornova Belediyesi'nin atıkların ayrı toplanması konusunda hassasiyetle çalıştığını söyleyen Mesutgil, öğrencilerden sınıflarındaki arkadaşlarını da bilinçlendirmek için atıkların çevreye verdiği zararları anlatmalarını istedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, çevrenin korunması konusundaki çalışmalarının çocukların ve gençlerin de bilinçlenmesi ile daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.