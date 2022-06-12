Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz, beslediği ördeğin yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin farklı olduğunu gören Altınöz, şaşkınlık yaşadı. Bowling labutuna benzeyen yumurtayla karşılaştığını aktaran muhtar Altınöz, hatıra olarak saklamak için koruma altına aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı - Son Dakika

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