Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı - Son Dakika
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Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı

12.06.2022 18:01
Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı

Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü'nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı.

Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü'nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı.

Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz, beslediği ördeğin yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin farklı olduğunu gören Altınöz, şaşkınlık yaşadı. Bowling labutuna benzeyen yumurtayla karşılaştığını aktaran muhtar Altınöz, hatıra olarak saklamak için koruma altına aldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı - Son Dakika

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