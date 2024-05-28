Bozdoğan Belediyesi\'nde T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi tabelası yerine konuldu

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yaptırılan Bozdoğan Belediyesi hizmet binasında asılı olan ve önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'ın talimatı ile indirtilen 'T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi' yazılı tabela, yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı M. Galip Özel tarafından yerine konuldu.

Önceki dönem yönetimi tarafından sökülen tabelayı tekrardan belediye hizmet binasına asan Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekküre etti. Başkan Özel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte Bozdoğan ilçemizi çiçek gibi yapacağız. Önceki yönetimin indirmiş olduğu tabelayı bugün tekrardan hak ettiği yere asarak, Bozdoğan Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gücünü göstermiş olduk. Bizlere vermiş olduğu desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN