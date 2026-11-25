Bozdoğan'da hastalıktan ari işletmelerde tüberkülin testi ve kan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozdoğan'da hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde rutin kontroller kapsamında tüberkülin testi ve kan alma işlemleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığı korunurken işletmelerin ari statülerinin sürmesi hedefleniyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde yıllık rutin sağlık kontrolleri kapsamında tüberkülin testleri ve kan alma işlemleri gerçekleştirildi.
Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde yürütülen çalışmalarda, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek tüberküloz başta olmak üzere bulaşıcı hayvan hastalıklarının takibi yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerle hayvan sağlığının korunması ve işletmelerin hastalıktan ari statülerinin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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