Bozkurt Belediyesi Başçeşme Mahallesi'nde İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Bozkurt Belediyesi Başçeşme Mahallesi'nde İftar Yemeği Düzenledi

Bozkurt Belediyesi Başçeşme Mahallesi\'nde İftar Yemeği Düzenledi

Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında Başçeşme Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi. Başkan Çelik, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

26.03.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Bozkurt Belediyesi tarafından Başçeşme Mahallesi'nde kurulan iftar yemeğinde konuşan Başkan Çelik, "İftar soframızda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Bozkurt Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Bozkurt'un mahallelerinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. İftar sofrası bu defa Bozkurt'a bağlı Başçeşme Mahallesi'nde kuruldu. Hayırseverlerin katkıları ile gerçekleştirilen toplu iftar yemeğine Başçeşme Mahallesi sakinleri yoğun katılım gösterdi. Toplu iftar etkinliği ile ilgili konuşan Bozkurt Belediye Başkanı ve Bozkurt Belediye Başkana Adayı Birsen Çelik, "Hayırseverlerimizin katkıları ile Başçeşme Mahallemizde kurduğumuz iftar soframızda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Başçeşme'de de birlikte güzeliz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozkurt Belediyesi Başçeşme Mahallesi'nde İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika

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