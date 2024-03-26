Bozkurt Belediyesi Başçeşme Mahallesi\'nde İftar Yemeği Düzenledi

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Bozkurt Belediyesi tarafından Başçeşme Mahallesi'nde kurulan iftar yemeğinde konuşan Başkan Çelik, "İftar soframızda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Bozkurt Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Bozkurt'un mahallelerinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. İftar sofrası bu defa Bozkurt'a bağlı Başçeşme Mahallesi'nde kuruldu. Hayırseverlerin katkıları ile gerçekleştirilen toplu iftar yemeğine Başçeşme Mahallesi sakinleri yoğun katılım gösterdi. Toplu iftar etkinliği ile ilgili konuşan Bozkurt Belediye Başkanı ve Bozkurt Belediye Başkana Adayı Birsen Çelik, "Hayırseverlerimizin katkıları ile Başçeşme Mahallemizde kurduğumuz iftar soframızda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Başçeşme'de de birlikte güzeliz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ