Bozüyük Belediye Başkanı iftar programına katıldı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Cemevindeki iftar programına, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, dernek yönetimi ve yüzlerce Bozüyüklü katıldı.

İftar öncesinde cemevine gelen Başkan Bakkalcıoğlu, ilk olarak salonda bulunan tüm masaları tek tek dolaşarak davetlilerle görüştü, 'hayırlı Ramazanlar' diledi.

Hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından misafirlere seslenen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili canlar, biz borçla devraldığımız Belediye'de 5 yılda bütün projelerimizi yaparken önce belediyenin borçlarını ödedik, bir kuruş ne bankadan borçlanmadan ne de devletin başka kurumlarından ek yardım almaksızın tamamen siz değerli hemşerilerimizin hakkı olan belediye gelirleri ile yaptık ve bunları tamamladık. Yıllardır özlediğiniz bu cemevinin yapımının öncüsü olduk, Özel İdare ile birlikte yaptık biz bunun öncülüğünü yapmasak burası yapılmayacaktı. Bütün bunları belediye kaynakları ile yaparken çalmadık, çaldırmadık arkadaşlar, yemedik, yedirmedik işte böyle eserleri yapabildik. Hep birlikte burada ülkenin her yöresinden her kesiminden gelen tüm Alevi hemşehrilerimi burada bir arada görüyorum hepinizi. Bu da ayrıca beni mutlu ediyor, işte bu çatının altında inşallah daha nice böyle birliktelikler görürüz. Hepinize afiyet olsun."

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra programa katılanlarla sohbet ederek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.